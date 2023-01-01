WebCatalog
Eduonix

Eduonix

eduonix.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Eduonix, web geliştirme, makine öğrenimi, veri bilimi, pazarlama vb. konularda birçok çevrimiçi kurs içeren bir çevrimiçi öğrenme, eğitim ve öğretici platformdur. Erişimi kolay, son derece kullanışlı ve zaman kazandıran kurslara el atın.

Web Sitesi: eduonix.com

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