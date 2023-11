Power Planner, çevrimiçi senkronizasyon, not hesaplama, otomatik hatırlatıcılar ve daha fazlasını içeren, öğrenciler için mükemmel bir ev ödevi planlayıcıdır! Power Planner'ın çevrimiçi hesabıyla, nerede olursanız olun ev ödevlerini ve zamanlamayı takip edebilirsiniz. Power Planner dönemleri yönetmenize, zaman çizelgeleri ve oda konumlarıyla derslere girmenize, ödevler ve sınavlar eklemenize, yaklaşan ödevlerle ilgili otomatik hatırlatıcılar almanıza ve daha fazlasına olanak tanır. Not ve not ortalaması hesaplaması da tam olarak desteklenerek, birden fazla yarıyıldaki genel not ortalamanızın tam olarak ne olduğunu bilmenizi sağlar. Ücretli sürüm (tek seferlik satın alma), sınıf başına beşten fazla not ekleme, birden fazla yarıyıl kullanma ve daha fazlasını yapma olanağının kilidini açar. Uygulama içi satın alma yoluyla satın alınır ve Power Planner'ı bir kez satın aldığınızda her yerde kilidini açarsınız. Ancak ücretsiz sürüm hala mükemmel şekilde işlevseldir.

Web Sitesi: powerplanner.net

