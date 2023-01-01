operand.ai

Büyük işler ömür boyu bilgi içerir. Operand, bilginizle konuşmanıza izin vererek bilginizin gücünün kilidini açar. Dosyalarınızı yükleyin, bağlantılar ekleyin ve favori uygulamalarınıza bağlanın; sonra soru sorun ve cevap alın.

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