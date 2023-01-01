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Bookship

Bookship

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Web Sitesi: bookshipapp.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Bookship çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Bookship, insanların okuma deneyimlerini paylaşmalarına olanak tanıyan bir sosyal okuma uygulamasıdır. İster ülke çapındaki en iyi arkadaşınızla harika bir roman okuyun, ister iş arkadaşlarınızla bir iş kitabı okuyun, ister mahalledeki bir kitap kulübüne katılın, Bookship okuma deneyiminizi ve ilişkilerinizi zenginleştirir.

Web Sitesi: bookshipapp.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Bookship ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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