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Bookship, insanların okuma deneyimlerini paylaşmalarına olanak tanıyan bir sosyal okuma uygulamasıdır. İster ülke çapındaki en iyi arkadaşınızla harika bir roman okuyun, ister iş arkadaşlarınızla bir iş kitabı okuyun, ister mahalledeki bir kitap kulübüne katılın, Bookship okuma deneyiminizi ve ilişkilerinizi zenginleştirir.

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