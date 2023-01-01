Saniyeler içinde kolayca çevrimiçi bir sohbet kutusu oluşturun veya katılın! TLk.io, çevrimiçi bir sohbet kutusu barındırmanın veya bir çevrimiçi sohbet kutusuna katılmanın hızlı ve kolay bir yoludur. Arkadaşlarınızla, iş arkadaşlarınızla, çalışanlarınızla ve aile üyelerinizle paylaşmak için anında özel bir ad ve URL içeren bir sohbet kutusu oluşturun. Sohbet kutusunun adını yazın ve git'e tıklayın; bu kadar kolay!

Web Sitesi: tlk.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, tlk.io ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.