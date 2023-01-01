WebCatalog
Elfster

Elfster

elfster.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Elfster çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

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Hediye alışverişinizi basitleştirin ve özel günlerinizi arkadaşlarınız ve ailenizle kutlayın! Kolayca paylaşılabilir istek listeleri oluşturun ve Gizli Noel Baba adı oluşturucuyu deneyin!

Web Sitesi: elfster.com

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