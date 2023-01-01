WebCatalog
MyPoints

MyPoints

mypoints.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde MyPoints çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Çevrimiçi ve mağaza içi alışveriş yaparak, ücretli anketlere katılarak, dışarıda yemek yiyerek ve içerik keşfederek Ödül Puanları kazanın. En sevdiğiniz perakendecilere ve restoranlara hediye kartları veya nakit ödüller için kullanın.

Web Sitesi: mypoints.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, MyPoints ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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