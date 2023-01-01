WebCatalog
FeaturePoints

FeaturePoints

featurepoints.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde FeaturePoints çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Anketler, para iadesi ve daha fazlasıyla telefonunuzda veya web'de para kazanın ve ödüller kazanın. 2012'den bu yana 5,6 milyon doların üzerinde ödül verdik.

Web Sitesi: featurepoints.com

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