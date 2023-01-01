WebCatalog
Crowdtap

Crowdtap

crowdtap.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Crowdtap çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Crowdtap® her gün cevaplamanız için binlerce soru sunuyor. Fikrinizi paylaşın ve ödüller, hediye kartları ve ücretsiz ürün örnekleri kazanın. Bu kadar kolay. Bugün ücretsiz katılın.

Web Sitesi: crowdtap.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Crowdtap ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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