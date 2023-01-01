Wishkart - Wishkart'ta kendi istek listenizi ve vitrininizi oluşturun ve hayranlarınıza, arkadaşlarınıza veya ailenize çalışmalarınızı desteklemenin en özgün ve güvenli yolunu sağlayın.

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