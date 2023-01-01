WebCatalog
Dreaming Spanish

Dreaming Spanish

dreamingspanish.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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İspanyolca'yı en doğal ve etkili şekilde öğrenin. Seviyenize yönelik özgün içeriğe dalın ve akıcılığa doğru sorunsuz bir şekilde ilerleyin.

Web Sitesi: dreamingspanish.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Dreaming Spanish ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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