ScrumGenius, ekibinizin günlük ilerlemelerini kolay ve etkili bir şekilde raporlayabilmesi için sohbet platformları aracılığıyla otomatik stand-up'lar çalıştırır.

Web Sitesi: scrumgenius.com

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