WebCatalog
UpDiagram

UpDiagram

updiagram.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde UpDiagram çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

UpDiagram, herkes için şimdiye kadarki en iyi hizmeti sunma amacını taşıyan ücretsiz, işbirliğine dayalı proje yönetimi aracıdır. UpDiagram birden fazla çalışma görünümü (Izgara, Kanban, Zihin Haritası, Takvim, Zaman Çizelgesi) ve görev atama, günlük özet raporu, canlı güncellemeler, ilk katılım sohbeti vb. gibi birçok dinamik işbirliği özelliği sunar. Ayrıca Updiagram farklı sektörlere uyum sağlar ve birçok ücretsiz şablondan yararlanılabilir.

Web Sitesi: updiagram.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, UpDiagram ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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