UpDiagram, herkes için şimdiye kadarki en iyi hizmeti sunma amacını taşıyan ücretsiz, işbirliğine dayalı proje yönetimi aracıdır. UpDiagram birden fazla çalışma görünümü (Izgara, Kanban, Zihin Haritası, Takvim, Zaman Çizelgesi) ve görev atama, günlük özet raporu, canlı güncellemeler, ilk katılım sohbeti vb. gibi birçok dinamik işbirliği özelliği sunar. Ayrıca Updiagram farklı sektörlere uyum sağlar ve birçok ücretsiz şablondan yararlanılabilir.

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