Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Stackby, en iyi e-tabloları, tabloları, veritabanlarını ve iş API'lerini özelleştirilebilir tek bir platformda bir araya getirir. Gerçek zamanlı ekip işbirliği. Verileri görselleştirmek için 6 benzersiz görünüm - Kanban, Takvim, Galeri, Formlar ve daha fazlası. Google Analytics, YouTube, Facebook Reklamları ve daha fazlasıyla 30'dan fazla sütun düzeyinde API entegrasyonu. Her işletme için 100'den fazla kullanımı kolay şablon.

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