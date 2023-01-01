WebCatalog
Stackby

Stackby

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Web Sitesi: stackby.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Stackby çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Stackby, en iyi e-tabloları, tabloları, veritabanlarını ve iş API'lerini özelleştirilebilir tek bir platformda bir araya getirir. Gerçek zamanlı ekip işbirliği. Verileri görselleştirmek için 6 benzersiz görünüm - Kanban, Takvim, Galeri, Formlar ve daha fazlası. Google Analytics, YouTube, Facebook Reklamları ve daha fazlasıyla 30'dan fazla sütun düzeyinde API entegrasyonu. Her işletme için 100'den fazla kullanımı kolay şablon.

Web Sitesi: stackby.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Stackby ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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