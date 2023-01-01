Manuscripts

Karmaşık belgeler için basit bir yazma aracı. Araştırma işbirlikçi ve dinamiktir. Kelime işlemciler değildir. El Yazmaları, bir projenin başladığı andan itibaren bilimsel içeriği ve tekrarlanabilirliği desteklemek için özel olarak oluşturulmuş, ortak çalışmaya dayalı bir yazma aracıdır.

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