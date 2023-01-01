WebCatalog
Gouti

Gouti

gouti.net

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Gouti çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bir Proje Yönetim Aracından çok daha fazlası. Gouti bir proje yönetimi aracı, bir PPM aracı, işbirlikçi bir çözüm, kuruluşlar için bir metodoloji, bir zaman ve kullanılabilirlik izleme aracıdır: proje yönetimi için bir ERP

Web Sitesi: gouti.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, Gouti ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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