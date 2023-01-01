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Airtable

Airtable

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Web Sitesi: airtable.com

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Airtable, merkezi San Francisco'da bulunan bir bulut işbirliği hizmetidir. 2012 yılında Howie Liu, Andrew Ofstad ve Emmett Nicholas tarafından kuruldu. Airtable, bir veritabanının özelliklerine sahip ancak bir elektronik tabloya uygulanan bir elektronik tablo-veritabanı melezidir. Airtable tablosundaki alanlar, elektronik tablodaki hücrelere benzer ancak 'onay kutusu', 'telefon numarası' ve 'açılır liste' gibi türlere sahiptir ve resimler gibi dosya eklerine referans verebilir.Kullanıcılar bir veritabanı oluşturabilir, Sütun türlerini ayarlayın, kayıtları ekleyin, tabloları birbirine bağlayın, ortak çalışın, kayıtları sıralayın ve görünümleri harici web sitelerinde yayınlayın.

Web Sitesi: airtable.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Airtable ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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