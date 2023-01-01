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Microsoft Excel Online

Microsoft Excel Online

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Microsoft Excel'in çevrimiçi sürümüyle Excel elektronik tabloları oluşturun, düzenleyin ve paylaşın. Paylaşılan projelerde başkalarıyla gerçek zamanlı olarak çalışın. Microsoft Excel, Microsoft tarafından Windows, macOS, Android ve iOS için geliştirilen bir elektronik tablodur. Hesaplama, grafik araçları, pivot tablolar ve Visual Basic for Applications adı verilen bir makro programlama dili içerir. Özellikle 1993'teki sürüm 5'ten bu yana bu platformlar için çok yaygın olarak uygulanan bir elektronik tablo olmuştur ve elektronik tablolar için endüstri standardı olarak Lotus 1-2-3'ün yerini almıştır. Excel, Microsoft Office yazılım paketinin bir parçasını oluşturur.

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