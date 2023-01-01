KTVU FOX 2 San Francisco

San Francisco, Oakland, San Jose ve tüm Körfez Bölgesi'ne hizmet veren KTVU FOX 2 tarafından Körfez Bölgesi çevresinden yerel ve son dakika haberler sunulmaktadır.

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