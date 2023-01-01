FOX 29 Philadelphia

Pennsylvania, New Jersey ve Delaware'e hizmet veren FOX 29'dan Philadelphia haberleri, hava durumu, trafik ve spor. Son dakika haberlerini canlı izleyin veya Good Day Philadelphia gibi programlardan en son videoları izleyin.

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