Columbia Bölgesi, Maryland ve Virginia'ya hizmet veren FOX 5'ten Washington, D.C. haberleri, hava durumu, trafik ve spor. Son dakika haberlerini canlı izleyin veya Good Day DC gibi programlardan en son videoları izleyin.

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