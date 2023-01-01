FOX 32 Chicago

Chicago bölgesi ve Kuzeybatı Indiana'ya hizmet veren FOX 32'den Chicago haberleri, hava durumu, trafik ve spor. Son dakika haberlerini canlı izleyin veya Good Day Chicago gibi programlardan en son videoları izleyin.

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