FOX 4 Dallas-Fort Worth

Dallas-Fort Worth, Kuzey Teksas ve Teksas eyaletine hizmet veren KDFW FOX 4 News'den Dallas haberleri, manşetler, hava durumu, spor ve trafik.

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