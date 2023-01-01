Google Sheets

Google E-Tablolar, Google'ın Google Drive hizmeti kapsamında sunduğu ücretsiz, web tabanlı bir ofis yazılımı paketinin parçası olarak dahil edilen bir e-tablo programıdır. Hizmet ayrıca sırasıyla bir kelime işlemci ve sunum programı olan Google Dokümanlar ve Google Slaytlar'ı da içerir. Google E-Tablolar bir web uygulaması, Android, iOS, Windows, BlackBerry için mobil uygulama ve Google'ın ChromeOS'unda masaüstü uygulaması olarak mevcuttur. Uygulama Microsoft Excel dosya formatlarıyla uyumludur. Uygulama, kullanıcıların diğer kullanıcılarla gerçek zamanlı olarak işbirliği yaparken çevrimiçi olarak dosya oluşturmasına ve düzenlemesine olanak tanır. Düzenlemeler, değişiklikleri gösteren bir revizyon geçmişiyle kullanıcı tarafından izlenir. Bir editörün konumu, editöre özel bir renk ve imleç ile vurgulanır ve bir izin sistemi, kullanıcıların neler yapabileceğini düzenler. Güncellemeler, bir e-tabloda doğal dil sorularına dayalı yanıtlar sunan "Keşfet" dahil olmak üzere makine öğrenimini kullanan özellikler getirdi.

Web Sitesi: google.com

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