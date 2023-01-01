WebCatalog

Google Sheets

Google Sheets

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: google.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Google Sheets çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Google E-Tablolar, Google'ın Google Drive hizmeti kapsamında sunduğu ücretsiz, web tabanlı bir ofis yazılımı paketinin parçası olarak dahil edilen bir e-tablo programıdır. Hizmet ayrıca sırasıyla bir kelime işlemci ve sunum programı olan Google Dokümanlar ve Google Slaytlar'ı da içerir. Google E-Tablolar bir web uygulaması, Android, iOS, Windows, BlackBerry için mobil uygulama ve Google'ın ChromeOS'unda masaüstü uygulaması olarak mevcuttur. Uygulama Microsoft Excel dosya formatlarıyla uyumludur. Uygulama, kullanıcıların diğer kullanıcılarla gerçek zamanlı olarak işbirliği yaparken çevrimiçi olarak dosya oluşturmasına ve düzenlemesine olanak tanır. Düzenlemeler, değişiklikleri gösteren bir revizyon geçmişiyle kullanıcı tarafından izlenir. Bir editörün konumu, editöre özel bir renk ve imleç ile vurgulanır ve bir izin sistemi, kullanıcıların neler yapabileceğini düzenler. Güncellemeler, bir e-tabloda doğal dil sorularına dayalı yanıtlar sunan "Keşfet" dahil olmak üzere makine öğrenimini kullanan özellikler getirdi.

Web Sitesi: google.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Google Sheets ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Google Docs

Google Docs

google.com

Google Slides

Google Slides

google.com

Google Forms

Google Forms

docs.google.com

Google Contacts

Google Contacts

contacts.google.com

Google Drawings

Google Drawings

drawings.google.com

Formula Generator

Formula Generator

formulagenerator.app

Google Podcasts

Google Podcasts

podcasts.google.com

Google Earth

Google Earth

google.com

Finsheet

Finsheet

finsheet.io

Google Classroom

Google Classroom

edu.google.com

Google Developers

Google Developers

developers.google.com

Google Voice

Google Voice

voice.google.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası