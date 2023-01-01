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Coda

Coda

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Web Sitesi: coda.io

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Coda, Shishir Mehrotra ve Alex DeNeui tarafından kurulan bulut tabanlı bir belge düzenleyicisidir. Ofisler Bellevue, San Francisco ve Mountain View'da bulunmaktadır. İlk yazılım sürümü 1.0, Mayıs 2019'da piyasaya sürüldü. Daha önce, dört yıldan fazla bir süredir kapalı beta sürümündeydi. Coda, kelime işlem, elektronik tablo ve veritabanı işlevleri sağlıyor. Elektronik tabloları, sunumları, uygulamaları ve belgeleri bir araya getiren bir tuvaldir. Yazılım, Slack ve Gmail gibi üçüncü taraf hizmetlerle entegre olabiliyor. 2017'de Coda 60 milyon dolar topladı. Finansmana Greylock Partners, Khosla Ventures ve General Catalyst katılırken, LinkedIn kurucu ortağı Reid Hoffman ve General Catalyst'ten Hemant Taneja da yönetim kuruluna katıldı.

Web Sitesi: coda.io

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