Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Smartsheet, Smartsheet Inc. tarafından geliştirilen ve pazarlanan, işbirliği ve iş yönetimine yönelik bir hizmet olarak yazılım (SaaS) teklifidir. Tablolu bir kullanıcı kullanarak görevleri atamak, proje ilerlemesini izlemek, takvimleri yönetmek, belgeleri paylaşmak ve diğer işleri yönetmek için kullanılır. arayüz.

Web Sitesi: smartsheet.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Smartsheet ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.