WebCatalog
Giobby

Giobby

giobby.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Giobby, işinizi büyütmek için e-Ticaret ve B2B Topluluğuyla entegre bir ERP yazılımı | Muhasebeden çok daha fazlası | Tam bir işletme yönetimi

Web Sitesi: giobby.com

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