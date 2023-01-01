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Osmos Sales CRM

Osmos Sales CRM

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Web Sitesi: osmoscloud.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Osmos Cloud, mikro ve küçük işletme sahipleri için muhasebe (BI) içeren bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve raporlama bölümü ile entegre edilmiş bir bulut işletme yönetimi yazılımıdır (ERP).

Web Sitesi: osmoscloud.com

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