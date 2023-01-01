Osmos Sales CRM

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Osmos Cloud, mikro ve küçük işletme sahipleri için muhasebe (BI) içeren bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve raporlama bölümü ile entegre edilmiş bir bulut işletme yönetimi yazılımıdır (ERP).

Web Sitesi: osmoscloud.com

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