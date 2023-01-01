Smarty CRM, küçük işletmelerin büyümesine ve gelişmesine yardımcı olmak için mükemmel şekilde ayarlanmış, hepsi bir arada müşteri ilişkileri yönetimi, satış ve pazarlama paketi sunar.

Web Sitesi: crm.smartysoftware.net

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