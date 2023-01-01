Smarty CRM
crm.smartysoftware.net
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Smarty CRM çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: crm.smartysoftware.net
Yasal Uyarı: WebCatalog, Smarty CRM ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Şunlar da Hoşunuza Gidebilir
Agile CRM
my.agilecrm.com
Oorwin
app.oorwin.com
Hubspot
app.hubspot.com
Creatio
creatio.com
Vtiger
vtiger.com
LeadSquared
login.leadsquared.com
OnePage CRM
secure.onepagecrm.com
BenchmarkONE
app.hatchbuck.com
Simply CRM
auth.simply-crm.com
Pipeliner CRM
crm.pipelinersales.com
1CRM
1crm.com
Less Annoying CRM
lessannoyingcrm.com