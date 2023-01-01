Second CRM, internet ve mobil teknolojileri kullanarak küçük ve orta ölçekli işletmelerin ticari operasyonlarını otomatikleştirerek karlı hale getirmek için tasarlanmış, ödüllü bir iş otomasyonu çözümüdür. İkinci CRM, satış ve pazarlamayı, müşteri desteğini ve operasyonları iyileştirmeye odaklanır. İkinci CRM esnek, uygun maliyetli ve kullanımı kolay bir uygulama sunarak çoğu iş ortamına kolayca uyum sağlar. İkinci CRM, satış, pazarlama, destek ve arka uç operasyonlarındaki müşteri etkileşimlerinin tek bir görünümünü sağlar. İkinci CRM iş yükünü azaltır ve büyümeyi hızlandırırken şirketlerin enerjilerinin %100'ünü önemli olana, yani Müşterilere odaklamalarına olanak tanır.

Web Sitesi: secondcrm.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Second CRM ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.