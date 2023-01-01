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Rolldog CRM

Rolldog CRM

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Web Sitesi: rolldog.com

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Rolldog, Satış Etkinleştirme avantajlarının hepsinin bir arada olduğu bir Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) çözümüdür. Rolldog, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine yardımcı olurken, gelirleri artırmaya, satışları ve pazarlama etkinliğini artırmaya yardımcı olmak için potansiyel müşterileri ve fırsatları proaktif bir şekilde izleyip puanlıyor. Rolldog ayrıca halihazırda bir CRM çalıştıran şirketlerin fırsatları nitelendirme, yönetme, puanlama ve kapatma yöntemlerini büyük ölçüde iyileştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir Potansiyel Müşteri ve Fırsat Yönetimi modülü de dahil olmak üzere CRM ile ilgili bir dizi çözüm sunar - bunların tümü her biri için özel olarak yapılandırılabilir iş ve onların ihtiyaçları. Bizi gerçekten ayıran şey, Rolldog'un "öncülükten kapanışa" kadar fırsatları değerlendirmeye ve yönetmeye yardımcı olma yeteneğidir.

Web Sitesi: rolldog.com

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