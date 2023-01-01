Team365 CRM nedir? Team365 CRM, her büyüklük ve türden işletmelerin ve endüstrilerin ihtiyaçlarını karşılayan bulut tabanlı, entegre bir müşteri ilişkileri yönetimi platformudur. Dünya çapında 150.000'den fazla işletme, kalıcı müşteri ilişkileri kurmak ve ekip verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için Team365 CRM'yi kullanıyor. Telefon, e-posta, canlı sohbet ve yüz yüze toplantılara yönelik genişletilmiş desteğimiz, Team365 CRM'yi pazardaki en sıkı şekilde entegre edilmiş sistem haline getiriyor. Team365'in yapay zeka destekli satış asistanı yapay zeka, satış görevlileri için gelişmiş yorumlar, çözümler ve tahminler sağlar. Satış ekibiniz iş akışı otomasyonu, müşteri adayı puanlaması, gerçek zamanlı bildirimler ve yerleşik oyunlaştırmanın yardımıyla veri girmek yerine satış yapmaya daha fazla zaman ayırabilir. Temel özelliklerimiz şunları içerir: - Müşteri Adayı Yönetimi - İş Akışı Otomasyonu - Gelişmiş Analitik - Süreç Yönetimi - Pazarlama Otomasyonu - Boru Hattı Yönetimi Team365 CRM'yi kullanarak rutin satış, pazarlama ve destek işlevlerini otomatikleştirerek müşterilerinize konsantre olmanız için daha fazla zaman tanır. Manuel veri girişini azaltmanıza, fazlalıkları ortadan kaldırmanıza ve genel sürecinizi hızlandırmanıza yardımcı olacak optimize edilmiş iş akışları oluşturun. Potansiyel gelire ilişkin doğru tahminlerle satış ekibinizin üretkenliğini hızlandırın ve satış kotalarınızı aşmak için üretkenlik oyunlarından yararlanın. Birden fazla para birimi ayarlayın, dönüşüm olasılığı yüksek potansiyel müşterilere ve anlaşmalara öncelik vermek için AI tahminlerini kullanın ve daha fazla potansiyel müşteriye dönüşüm sağlamak için web sitesi ziyaretçilerini izleyin. Pazarlama ve satış ekiplerinizi aynı sayfada buluşturun. Google Ads entegrasyonunu kullanarak yeni potansiyel müşteriler oluşturun, hedefli e-posta pazarlama kampanyaları yürütün ve reklam harcamalarını satış geliriyle karşılaştırın. Güvenliğiniz bizim önceliğimizdir. Her kuruluşun, müşterilerinin verilerini korumak ile çalışanlarına işlerini yapma özgürlüğü vermek arasında doğru dengeyi kurması gerektiğinin bilincindeyiz. Team365 CRM bu iki gereksinimi de karşılamayı başarıyor.

Web Sitesi: team365.io

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