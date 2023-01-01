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SalezShark

SalezShark

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Web Sitesi: salezshark.com

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SalezShark, işletmelerin satış ve pazarlama çalışmalarını hızlandıran yeni nesil platformdur. 'İlişki Bulutu', onu yalnızca satış süreçlerinin operasyonel olarak otomasyonunu sunan kalabalık geleneksel CRM pazarından farklı kılıyor ve satış elemanlarının veri girme ve bilgi besleme konusunda daha fazla çaba harcamasına neden oluyor. SalezShark'ın İlişki Bulutu, potansiyel müşterilerle bağlantıları daha kolay ve daha hızlı hale getirmek için akıllı bir ilişki ağı ağını besler; Kişilik özelliklerini bilirler, böylece müşterilerle ilişkileri daha iyi araştırmak ve geliştirmek için müşteri istihbaratıyla donatılırlar. SalezShark, satış elemanları için ilgi çekici bir faktör yaratarak onlara CRM platformunu sevmeleri için bir neden sunuyor.

Web Sitesi: salezshark.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, SalezShark ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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