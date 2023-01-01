BoldDesk, destek e-postasını yönetmek, tekrarlanan görevleri otomatikleştirmek ve müşteri destek deneyimini geliştirmek için kullanılan modern bir yardım masası bildirim yazılımıdır.

Web Sitesi: bolddesk.com

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