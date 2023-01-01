WebCatalog
Happliee

Happliee

happilee.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Happliee çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

WhatsApp Pazarlaması yapın. 3 kat Satış kazanın! Eksiksiz WhatsApp iş çözümünüz olan kendi Happilee'mizle tanışın. Happilee, müşteri iletişimini otomatikleştirerek, yeni potansiyel müşteriler oluşturarak, müşteri katılımını geliştirerek ve satışlarınızı ve gelirinizi artırarak işletmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Web Sitesi: happilee.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Happliee ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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