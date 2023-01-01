Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Snapforce CRM, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik, Telefon işlevselliği sağlayan bir yazılımdır ve tüm yeni müşteriler için standart modül olarak Sanal PBX Telefon Sistemi sağlayan piyasadaki tek CRM'dir.

Web Sitesi: snapforce.com

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