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Snapforce CRM

Snapforce CRM

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Web Sitesi: snapforce.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Snapforce CRM çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Snapforce CRM, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik, Telefon işlevselliği sağlayan bir yazılımdır ve tüm yeni müşteriler için standart modül olarak Sanal PBX Telefon Sistemi sağlayan piyasadaki tek CRM'dir.

Web Sitesi: snapforce.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Snapforce CRM ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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