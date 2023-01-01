WebCatalog
KrispCall

KrispCall

krispcall.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde KrispCall çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İş için güvenilir telefon hizmeti sunan sanal bir bulut telefon sistemi. Tek uygulamadan uluslararası ve yerel numaralara SMS, VoIP çağrıları gönderin/alın.

Web Sitesi: krispcall.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, KrispCall ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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