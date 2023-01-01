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Exotel

Exotel

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Web Sitesi: exotel.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Exotel çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Ses, mesajlar ve kullanıcı doğrulama için sınıfının en iyi API'lerini sağlayan en güvenilir bulut iletişim şirketi. Çözümler arasında numara maskeleme, IVRS, bulut PBX, sanal telefon numaraları, çağrı yazılımı, SMS ve çağrı otomasyonu yer alır. Dünya çapında 2500'den fazla işletme tarafından güvenilmektedir.

Web Sitesi: exotel.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Exotel ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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