Google Voice, ABD'deki Google Hesabı müşterileri ve Kanada, Danimarka, Fransa, Hollanda, Portekiz'deki G Suite müşterileri için çağrı yönlendirme ve sesli mesaj hizmetleri, sesli ve kısa mesaj göndermenin yanı sıra ABD ve uluslararası çağrı sonlandırma sağlayan bir telefon hizmetidir. , İspanya, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık. Hizmet, şirketin GrandCentral hizmetini satın almasının ardından 11 Mart 2009'da Google tarafından başlatıldı. Google Voice, her kullanıcı hesabına, seçilen alan kodlarındaki mevcut numaralar arasından kullanıcı tarafından seçilen bir ABD telefon numarasını ücretsiz olarak sağlar. Bu numaraya yapılan aramalar, her kullanıcının hesap web portalında yapılandırması gereken telefon numaralarına yönlendirilir. Gelen çağrılar için aynı anda çalacak birden fazla hedef belirtilebilir. Hizmetin kurulması için Amerika Birleşik Devletleri telefon numarası gerekir. Bir kullanıcı, web portalında yapılandırıldığı şekilde, çalan telefonların herhangi birinde çağrıları yanıtlayabilir ve alabilir. Alınan bir çağrı sırasında kullanıcı yapılandırılmış telefonlar arasında geçiş yapabilir. ABD'deki kullanıcılar yurt içi ve yurt dışı varış noktalarına giden aramalar yapabilir. Aramalar yapılandırılmış telefonlardan herhangi birinin yanı sıra bir mobil cihaz uygulamasından veya hesap portalından başlatılabilir. Ağustos 2011 itibarıyla, diğer birçok ülkedeki kullanıcılar da web tabanlı uygulamadan yurt içi ve uluslararası telefon numaralarına giden aramalar yapabilir. Sesli posta, ücretsiz kısa mesaj, çağrı geçmişi, çağrı filtreleme, aramaların engellenmesi gibi diğer birçok Google Voice hizmeti İstenmeyen aramalar ve sesli posta mesajlarının metnine ses kaydı da ABD'de ikamet edenler tarafından kullanılabilir. Ürün entegrasyonu açısından, yazılı ve sesli sesli mesajlar, cevapsız arama bildirimleri ve/veya metin mesajları isteğe bağlı olarak kullanıcının tercih ettiği bir e-posta hesabına iletilebilir. Ek olarak, metin mesajları, Google Talk'taki sayılardaki metin mesajları sırasıyla okunup yazılarak (PC'den Telefona mesajlaşma) tanıdık e-posta veya IM arayüzü aracılığıyla gönderilebilir ve alınabilir. Google Voice çok yönlü video konferansı (belge paylaşımı desteğiyle) artık Google+ Hangouts ile entegre edilmiştir. Hizmet, kullanıcı tarafından, Google'ın e-posta hizmeti Gmail veya Android ile şekillendirilen web tabanlı bir uygulamada yapılandırılır ve bakımı yapılır. Akıllı telefonlarda veya tabletlerde iOS uygulamaları. Google Voice şu anda Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada içinde ücretsiz bilgisayardan telefona arama ve Google+ Hangouts tarayıcı eklentisinin (Windows, Intel tabanlı Mac OS X ve Linux). Amerika Birleşik Devletleri'ne (Alaska ve Hawaii dahil) ve Kanada'ya yapılan yurt içi ve yurt dışı aramaların neredeyse tamamı şu anda ABD ve Kanada'dan ücretsizdir ve diğer her yerden dakikası 0,01 ABD dolarıdır. Uluslararası aramalar, Google Voice web sitesinde yayınlanan bir programa göre faturalandırılmaktadır. 2009 sonlarında Google Voice'un yaklaşık 1,4 milyon kullanıcısı vardı ve bunların 570.000'i hizmeti haftanın 7 günü kullanıyordu. Bu sayı, Google'ın Google Voice hizmetini "yalnızca davetle" seçeneğinden ABD'deki tüm Gmail abonelerinin kullanımına sunmasından sonra önemli ölçüde arttı. Wired blog gönderisinde 2013 yılında 3,5 milyonluk bir rakamdan bahsediliyordu. ABD ve Kanada dışındaki çoğu ülkedeki Google Hesabı müşterileri, çağrı sonlandırma hizmetlerine yalnızca Google Hangouts entegrasyonu yoluyla erişebilir.

Web Sitesi: voice.google.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Google Voice ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.