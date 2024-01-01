Hiya

Hiya

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Müşterileriniz ve potansiyel müşterileriniz, bilinmeyen bir numara gördükleri ve onun siz olduğunuzu bilmedikleri için yasal iş aramalarınızı görmezden geliyorlar. Hiya Connect Markalı arayan kimliği, şirketlerin ABD mobil pazarının %97'si de dahil olmak üzere dünya çapında 400 milyondan fazla cep telefonuna yapılan giden aramalarda işletme adlarını görüntülemelerine olanak tanır. Spam, dolandırıcılık ve dolandırıcılık çağrılarının artması ses kanalına olan güveni sarstı. Tüketicilerin %87'si ekranlarında bilinmeyen bir numara gördüklerinde çağrıya cevap vermiyor. Müşterilere telefon yoluyla etkili bir şekilde ulaşamama, müşteri memnuniyetini ve müşteriyi elde tutmayı ve sonuçta kârınızı yıpratıyor. Markalı arayan kimliği, şirketlerin giden aramalarının, çağrı alıcılarının cihazında her bir telefon numarasına göre nasıl görüntüleneceğini kontrol etmesine olanak tanır. Hiya Connect Markalı arayan kimliği ile giden aramalarınıza kimlik ekleyerek daha iyi müşteri deneyimleri yaratın ve giden arama operasyonlarınızı optimize edin.
Kategoriler:
Business
VoIP Sağlayıcıları

Web Sitesi: hiya.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Hiya ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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