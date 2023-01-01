Bulut telefon ve Çağrı Merkezi Yazılımı anında devreye alınır. Basitçe. Müşterilerinizle Konuşun. GCC'de Kristal Netliğinde Kaliteli Çağrılar. Telefon görüşmelerini, WhatsApp ve SMS görüşmelerini tek platformda yönetin. Hepsi CRM'nize bağlı.

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