WebCatalog

Pepper Cloud

Pepper Cloud

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Web Sitesi: peppercloud.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Pepper Cloud çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Pepper Cloud, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kullanımı kolay, hepsi bir arada bir satış CRM'sidir. Pepper Cloud CRM, potansiyel müşterileri, satış fırsatlarını, müşteri etkileşimini ve gelir tahminini sorunsuz bir şekilde yöneterek KOBİ'lere yardımcı olur. Pepper Cloud, WhatsApp, Facebook, Zoom, Xero, G-suite, Office 365, Mailchimp ve diğer birçok araçla tamamen entegredir. Pepper Cloud ile satış verilerinizi birden fazla excel sayfasında, telefon mesajında ​​veya e-postada yönetmeniz gerekmez. CRM size satışlarınızı ve müşterilerinizi yönetebileceğiniz tek bir platform sunar.

Web Sitesi: peppercloud.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Pepper Cloud ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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