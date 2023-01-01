Pepper Cloud, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kullanımı kolay, hepsi bir arada bir satış CRM'sidir. Pepper Cloud CRM, potansiyel müşterileri, satış fırsatlarını, müşteri etkileşimini ve gelir tahminini sorunsuz bir şekilde yöneterek KOBİ'lere yardımcı olur. Pepper Cloud, WhatsApp, Facebook, Zoom, Xero, G-suite, Office 365, Mailchimp ve diğer birçok araçla tamamen entegredir. Pepper Cloud ile satış verilerinizi birden fazla excel sayfasında, telefon mesajında ​​veya e-postada yönetmeniz gerekmez. CRM size satışlarınızı ve müşterilerinizi yönetebileceğiniz tek bir platform sunar.

Web Sitesi: peppercloud.com

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