Küçük Ekipler için Basit CRM ve Satış Otomasyonu. Wobaka, aklınızı kaybetmeden kişileri yönetmeyi, e-postaları paylaşmayı ve sosyal yardımları otomatikleştirmeyi kolaylaştıran hepsi bir arada CRM ve satış otomasyon aracıdır.

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