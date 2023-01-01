WebCatalog
Mately

Mately

mately.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Mately çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Mately, bireylerin ve küçük ekiplerin bağlantılarını yönetmelerine yardımcı olan basit bir araçtır. Misyonumuz, basit ve kullanımı kolay bir uygulamayla ekiplere en büyük varlıkları olan bağlantılarından yararlanma olanağı sunmaktır. Amacımız, hem kişisel CRM'e ihtiyaç duyan kişiler hem de birçok kişiyle (startup'lar, yatırımcılar, İK/işe alım uzmanları, satış görevlileri, halkla ilişkiler/pazarlama/etkinlik yöneticileri vb.) çalışması gereken ekipler için referans çözüm olmaktır.

Web Sitesi: mately.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Mately ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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