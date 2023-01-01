Mately, bireylerin ve küçük ekiplerin bağlantılarını yönetmelerine yardımcı olan basit bir araçtır. Misyonumuz, basit ve kullanımı kolay bir uygulamayla ekiplere en büyük varlıkları olan bağlantılarından yararlanma olanağı sunmaktır. Amacımız, hem kişisel CRM'e ihtiyaç duyan kişiler hem de birçok kişiyle (startup'lar, yatırımcılar, İK/işe alım uzmanları, satış görevlileri, halkla ilişkiler/pazarlama/etkinlik yöneticileri vb.) çalışması gereken ekipler için referans çözüm olmaktır.

Web Sitesi: mately.io

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