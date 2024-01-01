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Gusher, bir startup kurmanın ve kurmanın basit, hızlı ve kolay yoludur. Yatırımcıya ihtiyaç duymadan. Sermayeye ihtiyaç duymadan. Nasıl? Gusher, Girişimcilerin performansa dayalı eşitliği kullanarak yeni girişimler oluşturmalarına ve başlatmalarına yardımcı olur. Teknoloji, medya ve sağlıktan tasarım, finans ve oyuna kadar her şey.

Web Sitesi: gusher.co

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