WebCatalog
Ledgy

Ledgy

app.ledgy.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Ledgy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Ledgy, uluslararası ekiplerin eşitliği yönetmesi ve mülkiyeti paylaşması için en hızlı ve en kolay yoldur. Üst düzey liderlerin, finans ve insan fonksiyonlarının, ölçeklenirken çalışanların ve yatırımcıların katılımına yardımcı oluyoruz.

Web Sitesi: ledgy.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Ledgy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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