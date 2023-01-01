Ledgy, uluslararası ekiplerin eşitliği yönetmesi ve mülkiyeti paylaşması için en hızlı ve en kolay yoldur. Üst düzey liderlerin, finans ve insan fonksiyonlarının, ölçeklenirken çalışanların ve yatırımcıların katılımına yardımcı oluyoruz.

Web Sitesi: ledgy.com

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