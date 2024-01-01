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MVPR

MVPR

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Web Sitesi: mvpr.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde MVPR çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

MVPR, yapay zeka destekli PR işletim sistemini üst düzey PR danışmanlığıyla birleştirir. şirketlerin gazetecilerle güçlü ilişkiler kurmasına ve medyada yer almasına yardımcı olmak, aynı zamanda mesajlaşma ve süreç üzerinde tam sahiplik sağlamak.

Kategoriler:

Business
Halkla İlişkiler Analiz Yazılımı

Web Sitesi: mvpr.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, MVPR ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Business Wire

Business Wire

businesswire.com

Critical Mention

Critical Mention

criticalmention.com

Agility PR Solutions

Agility PR Solutions

agilitypr.com

Prezly

Prezly

prezly.com

Muck Rack

Muck Rack

muckrack.com

CoverageBook

CoverageBook

coveragebook.com

MediaHQ

MediaHQ

mediahq.com

PeakMetrics

PeakMetrics

peakmetrics.com

Arkreach

Arkreach

arkreach.com

Commetric

Commetric

commetric.com

Releasd

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