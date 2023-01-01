WebCatalog
Chapterme

Chapterme

admin.chapterme.co

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Chapterme çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Videolarınız için yapay zeka destekli bölümler. Daha fazla insanla etkileşime geçin. Videolarınıza manuel olarak bölüm eklemekle artık zaman kaybetmeyin. Videolarınıza bölüm eklemenin en kolay ve en hızlı yolu olan ChapterMe ile tanışın.

Web Sitesi: chapterme.co

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