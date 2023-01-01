WebCatalog
supertranslate

supertranslate

supertranslate.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde supertranslate çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Herhangi bir dildeki videoya İngilizce altyazı eklemenin en hızlı yolu. Dünyanın en doğru konuşmayı metne dönüştürme motoru olan OpenAI Whisper tarafından desteklenmektedir!

Web Sitesi: supertranslate.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, supertranslate ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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