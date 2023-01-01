supertranslate

Herhangi bir dildeki videoya İngilizce altyazı eklemenin en hızlı yolu. Dünyanın en doğru konuşmayı metne dönüştürme motoru olan OpenAI Whisper tarafından desteklenmektedir!

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