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Rosetta Stone

Rosetta Stone

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Web Sitesi: rosettastone.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Rosetta Stone çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Rosetta Stone yabancı dil öğrenmenin en iyi yoludur. Ödüllü dil çözümü, kanıtlanmış öğrenme yöntemlerini dünyanın en iyi konuşma tanıma teknolojisiyle birleştirir.

Web Sitesi: rosettastone.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Rosetta Stone ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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