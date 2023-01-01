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Rosetta Stone yabancı dil öğrenmenin en iyi yoludur. Ödüllü dil çözümü, kanıtlanmış öğrenme yöntemlerini dünyanın en iyi konuşma tanıma teknolojisiyle birleştirir.

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